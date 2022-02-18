Bağcılar Belediyesi'nin halk görüşü 28 yaşında

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Görüşü, 28 yıldır ara vermeden devam ediyor. Her Çarşamba günü düzenlenen ‘Halk Görüşü’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda söz alan vatandaşlar, yüz yüze Çağırıcı’ya sorunlarını ve isteklerini anlatıyor. Vatandaşların dinlenmesinin ardından sorunları ilgili müdür tarafından hemen orada çözülüyor.

HEMŞEHRİLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİ ÇOK DEĞERLİ

Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyeciliğin en güzel örneği de sergileniyor.

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Çağırıcı, görüştüğü her vatandaştan ilçede daha kaliteli bir yaşam için fikir, görüş ve önerilerini alıyor. Bir dosyada toplandıktan sonra değerlendirilen bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçiriliyor.

Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın önemine dikkat çeken Çağırıcı, “Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar’ın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz” dedi. Halk Görüşü her çarşamba saat 10.00’da Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenleniyor.

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