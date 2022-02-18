Gündem Bağcılar Belediyesinin halk görüşü 28 yaşında
İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi'nin halk görüşü 28 yaşında

Bağcılar Belediyesi’nin 1994’te uygulamaya koyduğu Halk Görüşü 28 yaşına girdi. Her çarşamba günü vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların sorunlarına çözüm sunuyor hem de daha iyi bir ilçe için görüş ve önerilerini alıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bağcılar Belediyesinin halk görüşü 28 yaşında ​
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı her çarşamba vatandaşlarla buluşuyor.

Bağcılar Belediyesi’nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Halk Görüşü, 28 yıldır ara vermeden devam ediyor. Her Çarşamba günü düzenlenen ‘Halk Görüşü’nde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda söz alan vatandaşlar, yüz yüze Çağırıcı’ya sorunlarını ve isteklerini anlatıyor. Vatandaşların dinlenmesinin ardından sorunları ilgili müdür tarafından hemen orada çözülüyor.

HEMŞEHRİLERİMİZİN DÜŞÜNCELERİ ÇOK DEĞERLİ

Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden “12 Yıldızlı Şehir” unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyeciliğin en güzel örneği de sergileniyor.

Çağırıcı, görüştüğü her vatandaştan ilçede daha kaliteli bir yaşam için fikir, görüş ve önerilerini alıyor. Bir dosyada toplandıktan sonra değerlendirilen bu fikirlerden uygun olanlar hayata geçiriliyor.

Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın önemine dikkat çeken Çağırıcı, “Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar’ın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz” dedi. Halk Görüşü her çarşamba saat 10.00’da Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenleniyor.

Bağcılar’a yeni gençlik merkezi
GÜNDEM
Bağcılar’a yeni gençlik merkezi

Bağcılar’da kentsel dönüşüm devam edecek
GÜNDEM
Bağcılar’da kentsel dönüşüm devam edecek
Kadıköyde kaybeden Fenerbahçe

Kadıköy'de kaybeden Fenerbahçe

Sarı lacivertliler, Çekya ekibine 3-2 yenildi ve avantajı kaybetti.
Fenerbahçeliler yıldız futbolcuyu sildi

Fenerbahçeliler yıldız futbolcuyu sildi

​Slavia Prag maçındaki performansı sonrasında hedef haline geldi.
Pensilvanya’dan aday olan Mehmet Öz Fetullah Gülen’i savundu

​CHP'den 'rüşvet' kararı.

​Türkiye'nin 17 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​ABD Dışişlerinden Rusya ile ilgili çarpıcı iddia.

​Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.