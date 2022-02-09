Gündem Bağcılarda kentsel dönüşüm devam edecek
İSTANBUL

Bağcılar’da kentsel dönüşüm devam edecek

Kentsel dönüşüm alanına alınan Ece Sitesi’nde daire ve dükkan sahipleri ile bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, burayı modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bağcılar’da kentsel dönüşüm devam edecek
Ece Sitesi kentsel dönüşümle böyle görünecek.

Bağcılar Belediyesi yeni bir projeye daha imza atıyor. İlçede riskli alan ilan edilen noktalardan biri olan Yenimahalle’deki Ece Sitesi sakinleri, Belediye Başkanlık Konferans Salonu’nda Başkan Lokman Çağırıcı ile bir araya geldi. Çağırıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesi koordinasyonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılacak olan dairelerin detaylarını anlattı.

Ece Sitesi
Ece Sitesi

YENİ PROJENİN YÜZDE 60’I PEYZAJ VE OTOPARK

Başkan Çağırıcı, deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı Ece Sitesi ve çevresindeki toplam 11.400 metrekarelik bölgenin kentsel dönüşüm alanına alındığını belirterek, proje alanın yüzde 60’ı peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştüreceklerini söyledi.

Konuşmasını sürdüren Başkan Çağırıcı, “Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteği ile birlikte yapılacak artı ödemeye 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız” dedi.

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