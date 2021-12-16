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İSTANBUL

Bağcılar’a yeni gençlik merkezi

Bağcılar Belediyesi Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi’ne dönüştürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul haber: Bağcılar’a yeni gençlik merkezi
Gençlik Merkezi’nin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Müftüsü Celal Büyük ve öğrenciler katıldı.

Bağcılar Belediyesi Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi’ne dönüştürüldü.

Kitap kahve formatında hazırlanan Gençlik Merkezi’nin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Müftüsü Celal Büyük ve öğrenciler katıldı.

Gençlere kaliteli bir zaman geçirelebilecekleri güzel bir mekan açtıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkası Çağrıcı, “İkinci gençlik merkezimizi de gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımız burada kitap okumanın yanında arkadaşlığı ve paylaşmayı da öğrenecek” dedi.

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Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un annesi ve eşi de hafizeleri tebrik etti.

Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.


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