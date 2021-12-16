Bağcılar’a yeni gençlik merkezi

Bağcılar'da 111 kız hafız icazet töreniyle belgelerini aldı

Bağcılar'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 111 kız hafız, Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen coşkulu bir törenle hem icazet belgelerini aldı hem de taçlarını taktı.



Programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un annesi ve eşi de hafizeleri tebrik etti.



Hafizelerden övgüyle bahseden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Gökyüzünü yıldızlar yer yüzünü ise hafızlar süsler. Böyle güzel ve anlamlı bir programda bir arada olmaktan ve bu güzel ortamı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.