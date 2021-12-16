Bağcılar’a yeni gençlik merkezi

Bağcılar Belediyesi Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi’ne dönüştürüldü.
Kitap kahve formatında hazırlanan Gençlik Merkezi’nin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İlçe Müftüsü Celal Büyük ve öğrenciler katıldı.
Gençlere kaliteli bir zaman geçirelebilecekleri güzel bir mekan açtıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkası Çağrıcı, “İkinci gençlik merkezimizi de gençlerimizin hizmetine sunduk. Çocuklarımız burada kitap okumanın yanında arkadaşlığı ve paylaşmayı da öğrenecek” dedi.