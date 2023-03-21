Bağcılar'da görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan bina yıkıldı.

Yavuz Selim Mahallesi Birlik Caddesi 17 numarada yer alan boş ve korunaklı binanın yıkımı için önce gerekli tedbirler alındı. Daha sonra ise riskli yapı raporu bulunan binanın yıkımına başlandı. Yazılı ve görsel medya mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda bina, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. 4 gün içinde tamamen yıkılması beklenen apartmanın yerine Bağcılar Meydanı riskli alan planı doğrultusunda şehir estetiğine uygun bir bina yapılacak.

Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “Bugün sosyal medyada çokça yer alan binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında AFAD’ın bize yollamış olduğu yazı üzerine başlayan süreç, bugün nihayete ermiş oluyor. En son yıkım kararını 2022 yılında aldırmıştık. Bu binayla birlikte 3 binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. 34 bağımsız birimi bugün yıkmış oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana birinci gündemimiz kentsel dönüşüm oldu. Bu binanın dönüşümü aslında bir sembol olsun istiyoruz. Bağcılar’daki yeni dönüşüm hikayesinin bir sembolü olsun istiyoruz. Son bir yıl içinde yaklaşık konut ve işyeri olmak üzere 1500 bağımsız bölümü yıktık. Yaklaşık 1500 bölümün de yıkım kararını aldık. Bunları da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz.