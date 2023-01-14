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İSTANBUL

Bağcılar’da yangın paniği: Bir çocuk üç kişi kurtarıldı

Bağcılar’da 6 katlı binanın 2’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Haber Merkezi DHA
Bağcılar’da yangın paniği: Bir çocuk üç kişi kurtarıldı
İstanbul/Bağcılar

Bağcılar’da 6 katlı binanın 2’inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede mahsur kalan 1’i çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yangın, 22.50 sıralarında Çınar Mahallesi 816 sokakta bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın 2’inci katında bulunan dairede önce patlama sesi duyuldu ardından ise yangın meydana geldi.

Bir çocuk üç kişi komşuları tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 1 çocuk 3 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan torunları ve çocukları için göz yaşı döken yaşlı kadının o anları ise kameraya yansıdı.

DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldı. Dumandan etkilenen, aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

BİNA SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Bina sakinlerinden Halil Yüksel yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

  • "Karşı komşumuzda yangın çıktı, 'Bom' diye bir ses geldi. Kombi patladı sanırım. Ondan sebep içeri giremedik, duman altıydı. Sağolsun üsteki komşu geldi, içeriye girmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika falan bulmaya çalıştı çocuğu, sanırım odadaydı çocuk, baya bi etkilenmişti dumandan, sağolsun arkadaş kurtardı çocuğu. İtfaiye geldi yangını söndürdü. 4 arkadaş kurtarıldı."

Bağcılar'da iş yerinde patlama
GÜNDEM
Bağcılar'da iş yerinde patlama

Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar
OYNAT 00:48
Bağcılar’da kaldırıma park edilen motosikleti çaldılar
Bağcılar'da 3 şüpheli kaldırıma park edilen motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hırsızlık 10 Ocak Salı günü saat 05.35 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda park edilmiş motosikleti gören 3 şüpheli, bir süre bekledikten sonra motosikletin yanına gitti. Şüphelilerden biri motosiklete binerken, diğer iki kişi hareket ettirmeye çalıştı. İlk denemelerinde motosikleti hareket ettiremeyen şüpheliler, biraz uzaklaşıp bekledikten sonra geri döndü. İkinci denemede şüpheliler, uzun uğraşlar sonunda direksiyon kilidini kırdı. Şüphelilerden biri motosiklet üzerine binerek, diğeri de iterek motosikleti götürdü. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
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