Gündem Bağcılarda iş yerinde patlama
İSTANBUL

Bağcılar'da iş yerinde patlama

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde patlama yaşandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bağcılarda iş yerinde patlama
İstanbul/Bağcılar

Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağcılar'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamera: Molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi
OYNAT 00:35
Bağcılar'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamera: Molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi
Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

BAĞCILAR KAYMAKAMI UÇGUN: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olay yerine gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece, maddi hasar var. Can kaybı, yaralı olmaması bizim için sevindirici, tüm ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

Aşırı hız yapan aracın direğe çarpıp takla atma anı kamerada
OYNAT 00:42
Aşırı hız yapan aracın direğe çarpıp takla atma anı kamerada
Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü yaralanırken, aydınlatma direği devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola devrilen aydınlatma direği itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı
OYNAT 00:59
Pendik'te okula giden çocuğa sokak köpekleri saldırdı
Pendik'te evinden çıkarak okula gitmek üzere sokakta yürüyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yere düşen çocuğu şans eseri o bölgeden geçen bir servis şoförü kurtardı. Olayın ardından küçük çocuğun annesi ve mahalle sakinleri toplanarak, duruma bir çözüm bulunmasını istedi.
Ünlü sanatçıdan acı haber

Ünlü sanatçıdan acı haber

​Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti.
Herkes dışındakini merak ediyor

Herkes dışındakini merak ediyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Hiç düşündüğünüz gibi değil.
İsveçteki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler

​Antalyaspor'un Wright için talepleri belli oldu.

​Bakan Çavuşoğlu: Şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.