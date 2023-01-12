Bağcılar'da iş yerinde patlama

Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesinde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

OYNAT 00:35 Bağcılar'da tekstil atölyesindeki patlama anı kamera: Molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. BiP'te paylaş

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Patlamanın atölyede bulunan endüstriyel ütü kazanında gerçekleştiği, patlama sırasında işçilerin molada oldukları öğrenildi. İş merkezin camları ve tuğlalar caddeye saçılırken araçlarda hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyenlerin son anda düşen cam ve tuğla parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

BAĞCILAR KAYMAKAMI UÇGUN: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Olay yerine gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Burası bir tekstil atölyesi, herhangi bir can kaybı ve yaralı yok. Olay gerçekleştiği anda emniyet birimlerimiz, sağlık ekipleri ve itfaiye bu noktaya sevk edildi. Sadece, maddi hasar var. Can kaybı, yaralı olmaması bizim için sevindirici, tüm ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

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OYNAT 00:42 Aşırı hız yapan aracın direğe çarpıp takla atma anı kamerada Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Sürücü yaralanırken, aydınlatma direği devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola devrilen aydınlatma direği itfaiye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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