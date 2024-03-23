Bahar Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklamalarına tepki gösterdi. Gündüz, “Haddini hududunu çoktan aşan Özgür efendi yine birilerinin maşalığını yapmaya devam ediyor. Demlene demlene iyice saçmalamaya başladılar. Kandil CHP'ye oy isterse CHP de darbe diyecek. Tarihi darbelerle dolu olan bir partinin bugün darbe demesi anlaşılmaz değil. Onun anlamadığı şey ise Türkiye eski Türkiye değil” dedi.