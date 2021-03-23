Gündem Baharın müjdecisi leylekler İstanbulda Yağmura yakalandılar
İSTANBUL

Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da: Yağmura yakalandılar

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Güzergah üzerindeki İstanbul'da yağmurlu havaya yakalanan yüzlerce leylek, kentin bir çok noktasında mola verdi.

Haber Merkezi DHA
Baharın müjdecisi leylekler İstanbulda: Yağmura yakalandılar
Leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı, baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a geldi.

DHA

Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

DHA

Çok sayıda leylek Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında da mola verdi.


DHA

TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.

DHA

Leylek sürüsünün mola verdiği yerden yeniden göç etmeye başladığı anlar havadan görüntülendi.

DHA

Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün.

DHA

Havada süzülen ve dinlenmek için konan yüzlerce leylek beyaz ve siyah kanatlarıyla görsel şölen oluşturuyor.

Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor
TEKNOLOJİ
Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor

'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi: Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur
FOTOĞRAF 8
Title
Arpalı beldesine 19 yıl önce göç eden 2 leylekten 1'i, yuva kurarken, çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılınca telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı verilen leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 4 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı. Beldeyle özdeşleşen leyleği, dışarıdan pek çok ziyaretçi de merak edip, görmeye geliyor. 'Vefalı', son günlerde ziyaretçilerin artmasıyla beldenin tanıtımı ve turizmine de katkı sağlıyor.
Title
Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, beldeyle bütünleşen leyleği görmeye gelenler olduğunu belirterek, Leylek 19 yıldır kasabamızı terk etmiyor ve beldemizde yaşıyor. Merkez camimizin kubbesinde kendisine bir yuva yapmış o yuvayla kendisini orada mutlu hissediyor dedi.
Title
Belde sakinleri ise alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söyledi. Yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini dile getiren Şükrü Baydemir, “Camimizin üstünde duran leylek çok vefalı bir hayvandır. Bu hayvan hiç büyük göç etmemiştir. Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur. Çünkü caminin üstünde devamlı bunun yatacak yeri var. Leyleğimizin adı vefalıdır. Hatta belediyemize bile onun simgesini vermişizdir. Biz ondan çok memnunuz diye konuştu.
Title
Öte yandan beldede, 5 yıl önce, yuvanın bulunduğu Merkez Camii’nin zamanla yıpranan kubbesinde planlan tadilata leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek, başlanamamıştı. Cami yönetimi, alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı alıp, tadilat çalışmalarını başlatmıştı. Bu sırada yuvasını terk eden ve onarım süresince çevredeki binaların çatılarında kalan leylek, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına dönmüştü.
Title
Title
Title
Title
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi: Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur
Bayburt'un Arpalı beldesine 19 yıl önce gelen leylek, cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği ve belediyenin logosunda kullanılan leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmedi.

Dönmek için gün sayıyorlar: Büyük göç başlıyor
FOTOĞRAF 8
Title
Ordu’da ilkbahardan itibaren Altınordu, Mesudiye, Kabadüz, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan sürü sahipleri 7-8 ay boyunca burada hayvanlarını besliyor. Yaz ayını bin ila 2 bin rakımlı yaylalarda, kimi zaman aileleriyle birlikte geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla tekrar alçak kesimdeki köylere dönmek için gün sayıyor.
Title
Sürüleri ile birlikte günlük 30 ile 60 kilometre arasında evlerine dönüş yapacak olan besiciler, günde ortalama 20 kilometrelik bir mesafe yol alacak.
Title
16 yaşındaki besici Mustafa Bahçıvan, yılın ortalama 7 ayını yaylalarda geçirdiğini ifade ederek, “Hayvancılıkta kış aylarında ise köylere iniyoruz ve orada devam ettiriyoruz. Bu sene otların kuruması nedeniyle göç erken olacak. Geçen yola göre yaklaşık bir ay var ama bu sene daha erken olacak gibi. İnşallah yağmur yağar ve havalar güzel giderse daha da fazla kalırız. Zaten çoğu insanlar, büyükbaş hayvanlarını götürdü, bizimkiler gibi kalabalık olanlar yaylalarda kaldı” dedi.
Title
Yaylalarda yaklaşık 50 yıldır besicilik yapan Vedat Çoban, mesleğin aileden geldiğini ifade ederek, geçinmek için hayvancılıkla uğraştıklarını aktardı. “Bizim göçlerimiz belki yarın olur, belki 20 gün sonra olur” diyen Çoban, “Kar yağdığı zaman kimse kalmaz burada. Durumlarımız iyi. Hayvancılık bizi biraz yoruyor. Bahar ve yaz aylarında burada, kışın ise köylerde kalıyoruz” diye konuştu.
Title
Şenel Şen isimli besici de yüksek rakımlı yaylalarda kar yağana kadar beklediklerini ve sonrasında geri dönüş yoluna geçtiklerini ifade ederek, “Kar yağmazsa 20 gün daha kalırız. Hayvancılıkta durumlarımız iyi. Yaylada koyunlarımızı otlatıyoruz, 150 tane hayvanım var” şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Dönmek için gün sayıyorlar: Büyük göç başlıyor
Ordu'da, ilkbahar aylarında yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte alçak kesimlere dönmek için gün sayıyor. Büyükbaş hayvanların ayrıldığı ancak küçükbaş hayvanların otlatıldığı yaylalarda besiciler, ortalama bir ay daha duracaklarını, kar yağışı ile birlikte kış sezonuna başlayacaklarını ifade ediyor.


Abone Ol Google News
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

Önümüzdeki 2 gün hava koronavirüsten daha tehlikeli.
Sırrını çözmeye çalışıyorlar

Sırrını çözmeye çalışıyorlar

​Dağlık alanda yürüyüş yaparken buldular.
3 günde tamamlandı

3 günde tamamlandı

​İki kilo 50 gram ağırlığında: 1 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

Burada yürümek cesaret istiyor

Burada yürümek cesaret istiyor

Dünyanın en uzun ikinci kanyonu.
Satılık ev fiyatına<br>kiralık yazlık

Satılık ev fiyatına
kiralık yazlık

​Pandemide talep patladı, fiyatlar dudak uçuklatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.