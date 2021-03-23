Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da: Yağmura yakalandılar

Belde sakinleri ise alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söyledi. Yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini dile getiren Şükrü Baydemir, “Camimizin üstünde duran leylek çok vefalı bir hayvandır. Bu hayvan hiç büyük göç etmemiştir. Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur. Çünkü caminin üstünde devamlı bunun yatacak yeri var. Leyleğimizin adı vefalıdır. Hatta belediyemize bile onun simgesini vermişizdir. Biz ondan çok memnunuz diye konuştu.