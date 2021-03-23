Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'da: Yağmura yakalandılar

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı, baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a geldi.
Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.
Çok sayıda leylek Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında da mola verdi.
TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı.
Leylek sürüsünün mola verdiği yerden yeniden göç etmeye başladığı anlar havadan görüntülendi.
Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün.
Havada süzülen ve dinlenmek için konan yüzlerce leylek beyaz ve siyah kanatlarıyla görsel şölen oluşturuyor.
TEKNOLOJİ
Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor
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Arpalı beldesine 19 yıl önce göç eden 2 leylekten 1'i, yuva kurarken, çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılınca telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı verilen leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 4 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı. Beldeyle özdeşleşen leyleği, dışarıdan pek çok ziyaretçi de merak edip, görmeye geliyor. 'Vefalı', son günlerde ziyaretçilerin artmasıyla beldenin tanıtımı ve turizmine de katkı sağlıyor.
Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, beldeyle bütünleşen leyleği görmeye gelenler olduğunu belirterek, Leylek 19 yıldır kasabamızı terk etmiyor ve beldemizde yaşıyor. Merkez camimizin kubbesinde kendisine bir yuva yapmış o yuvayla kendisini orada mutlu hissediyor dedi.
Belde sakinleri ise alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söyledi. Yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini dile getiren Şükrü Baydemir, “Camimizin üstünde duran leylek çok vefalı bir hayvandır. Bu hayvan hiç büyük göç etmemiştir. Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur. Çünkü caminin üstünde devamlı bunun yatacak yeri var. Leyleğimizin adı vefalıdır. Hatta belediyemize bile onun simgesini vermişizdir. Biz ondan çok memnunuz diye konuştu.
Öte yandan beldede, 5 yıl önce, yuvanın bulunduğu Merkez Camii’nin zamanla yıpranan kubbesinde planlan tadilata leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek, başlanamamıştı. Cami yönetimi, alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı alıp, tadilat çalışmalarını başlatmıştı. Bu sırada yuvasını terk eden ve onarım süresince çevredeki binaların çatılarında kalan leylek, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına dönmüştü.
'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi: Bizim buraya verdiği süs Allah’ın bir lütfudur
Bayburt'un Arpalı beldesine 19 yıl önce gelen leylek, cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği ve belediyenin logosunda kullanılan leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmedi.
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Ordu’da ilkbahardan itibaren Altınordu, Mesudiye, Kabadüz, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan sürü sahipleri 7-8 ay boyunca burada hayvanlarını besliyor. Yaz ayını bin ila 2 bin rakımlı yaylalarda, kimi zaman aileleriyle birlikte geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla tekrar alçak kesimdeki köylere dönmek için gün sayıyor.
Sürüleri ile birlikte günlük 30 ile 60 kilometre arasında evlerine dönüş yapacak olan besiciler, günde ortalama 20 kilometrelik bir mesafe yol alacak.
16 yaşındaki besici Mustafa Bahçıvan, yılın ortalama 7 ayını yaylalarda geçirdiğini ifade ederek, “Hayvancılıkta kış aylarında ise köylere iniyoruz ve orada devam ettiriyoruz. Bu sene otların kuruması nedeniyle göç erken olacak. Geçen yola göre yaklaşık bir ay var ama bu sene daha erken olacak gibi. İnşallah yağmur yağar ve havalar güzel giderse daha da fazla kalırız. Zaten çoğu insanlar, büyükbaş hayvanlarını götürdü, bizimkiler gibi kalabalık olanlar yaylalarda kaldı” dedi.
Yaylalarda yaklaşık 50 yıldır besicilik yapan Vedat Çoban, mesleğin aileden geldiğini ifade ederek, geçinmek için hayvancılıkla uğraştıklarını aktardı. “Bizim göçlerimiz belki yarın olur, belki 20 gün sonra olur” diyen Çoban, “Kar yağdığı zaman kimse kalmaz burada. Durumlarımız iyi. Hayvancılık bizi biraz yoruyor. Bahar ve yaz aylarında burada, kışın ise köylerde kalıyoruz” diye konuştu.
Şenel Şen isimli besici de yüksek rakımlı yaylalarda kar yağana kadar beklediklerini ve sonrasında geri dönüş yoluna geçtiklerini ifade ederek, “Kar yağmazsa 20 gün daha kalırız. Hayvancılıkta durumlarımız iyi. Yaylada koyunlarımızı otlatıyoruz, 150 tane hayvanım var” şeklinde konuştu.
Dönmek için gün sayıyorlar: Büyük göç başlıyor
Ordu'da, ilkbahar aylarında yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte alçak kesimlere dönmek için gün sayıyor. Büyükbaş hayvanların ayrıldığı ancak küçükbaş hayvanların otlatıldığı yaylalarda besiciler, ortalama bir ay daha duracaklarını, kar yağışı ile birlikte kış sezonuna başlayacaklarını ifade ediyor.