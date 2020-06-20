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Teknoloji Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor
BİLİM

Göç yolculuğuna başlayan bozayılar uydu vericileriyle izleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan ve uydu vericileriyle izlenen bozayılar, yaz aylarında daha iyi beslenmek ve üremek için Artvin, Erzurum ve Ardahan'a göç etmeye başladı.

Haber Merkezi AA
Uydu ile takip edilecek
Uydu ile takip edilecek

Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren bozayılar, her yıl haziran ile temmuzda üremek ve beslenmek amacıyla başka yerlere göç ediyor.

  • Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarının yaban hayatını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, uydu vericisi takılan bozayıların beslenmek için Artvin'in Şavşat, Erzurum'un Şenkaya, Oltu, Narman ile Ardahan'ın Göle ilçelerine gittiğini belirledi.

Yoğun şekilde Şavşat'a göç ettiği gözlenen bozayılar, buradaki meyve ve zengin bitki örtüsüyle beslenip havaların soğumasıyla tekrar kış uykusu için Sarıkamış'a dönüyor.

Ekim-kasımda gittikleri güzergahı takip ederek dönüş yolculuğuna başlayacak bozayılar, aralıkta Sarıkamış'taki sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatacak.

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Sarıkamış, bozayı, kurt ve vaşaklar için önemli bir nokta

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, uydu vericisi, fotokapan ve videokapanlarla yaban hayatını izlemeye çalıştıklarını söyledi.

Göç vakti gelen bozayıların farklı alanlara gittiğinin gözlendiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:

  • "Hayvanlar rahat yaşayabilecekleri, insanlardan uzak alanlar arıyor. Bu da aslında bizim için çok önemli. Sarıkamış, özellikle büyük etoburlar dediğimiz bozayı, kurt ve vaşaklar için çok önemli bir nokta. Burada yapılan çalışmaların değeri gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Her yeni çalışma yeni bilgiler edinmemizi sağlıyor. Biz de bu çalışmaları devam ettirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bozayıların üremek ve beslenmek için göç ettiklerini tahmin ediyoruz."

Çoban, uydu vericisiyle ilk takip ettikleri bozayının 250 kilometreden fazla yol yürüdüğünü dile getirdi.

Bozayıların ormanlık alanlarda yürümeyi tercih ettiğini vurgulayan Çoban, "Demek ki hayvanlar buraları biliyorlarmış ki nesilden nesle aktara aktara bu alanları unutmadan bulabiliyorlar." diye konuştu.

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