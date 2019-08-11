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POLİTİKA

Bahçeli: Erken seçime ihtiyaç yok

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin net konuştu. Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazı çıkışında kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Erken seçim terörle mücadeleyi aksatmak demektir"

  • Cami çıkışında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi.

"Ağustos ayı zafer ayıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tebriği mesajında altını çizdiği 'birçok zaferin hep Ağustos ayında kazanılmasına' ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir onları tam bilemiyoruz. Bir cümle vardır ki yıllardan beri tarihi bir cümledir: 'Ağustos ayı zafer ayıdır' Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın" ifadelerini kullandı.

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