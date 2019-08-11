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POLİTİKA

Oktay: Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Oktay, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek. Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisinde kılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay namaz sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'a açıklaması sırasında Binali Yıldırım'ın yanısıra Mustafa Varank, Fahrettin Koca ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının başında görev başında olan güvenlik görevlilerinin, jandarmanın, emniyet güçlerinin, polislerin, 112 Acil'de görev yapan sağlık personelinin, itfaiye, AFAD, Kızılay gibi tüm kuruluşların çalışanlarının ve Hac farizasını yerine getiren hacıların bayramını tebrik etti.

Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu, Oktay "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Tereddüt yok

  • Oktay sözlerine, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" cümleleriyle devam etti.

"Çok kapsamlı bir çalışma yaptık"


Oktay ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili olarak ise, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

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