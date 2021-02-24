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ANKARA

Bahçeli gençlere çağrı yaptı: ​Dolduruşa gelmeyin

Bahçeli gençlere çağrı yaptı:  Dolduruşa gelmeyin

MHP lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylar üzerinden gençlere çağrıda bulundu: Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim; ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin. Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, amfilerdir, hocalarınızın dizinin dibi, analarınızın hayır dualarıdır.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Partisinin Meclis grup toplantısına katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında sadece Türk gençliği üzerine konuşacağını, dertleşeceğini ve görüşlerini açıklayacağını söyledi:

  • Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren muzır olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları, geniş çaplı istismar kampanyalarını yeniden ve tüm çıplaklığıyla deşifre etmiştir. Biz kuşakları X, Y, Z kategorisiyle ele almıyor, bu şekilde analiz etmiyoruz. Hiç ayırt etmeksizin, hiçbir fark gözetmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum.

Bu cesareti kimden alıyorlar
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Bu cesareti kimden alıyorlar

HESAP YAPAN ÇAKALLAR

Genç kardeşlerimin üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini yakından tanıyor ve takip ediyoruz. Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, aslanı kediye boğdurmak için el ovuşturan vatansızlar, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri şunu iyi bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek ne hücre evine yollayacak ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybedecek ne de sokak aralarında molotof fırlatacak tek bir gencimiz, tek bir evladımız, tek bir fidanımız dahi yoktur.

En çok parayı Boğaziçi alıyor
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En çok parayı Boğaziçi alıyor

EMELLERİ KAFESLEMEK

  • Yozlaşmış akımlar, yasa dışı örgütler, terörizmin ajanları, emperyalizmin maşaları, marjinal çevreler, organize suç şebekeleri gençlerin peşindedir, kafeslemenin emelindedir. Öfkeniz olabilir, kızgınlığınız olabilir, kızdıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir, itirazlarınız sinirli olabilir, fakat sizler bizim için, milletimiz için, istikbal ve istiklal haklarımız için paha biçilemez öneme sahipsiniz.

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DOLDURUŞA GELMEYİN

Direnmeyi zalimlere, Türkiye düşmanlarına karşı yapın. Terör örgütlerinin istismarlarına aldanmayın. Gelin, yanlış bir tercihin içinde olan varsa dönsün. Yıktırmayın, harabeye çevirmeyin, hüsranı yaşamayın, yaşatmayın. Diyeceğiniz ne varsa söyleyin çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin. Sizin yeriniz kapı değil, içeridir, amfilerdir, hocalarınızın dizinin dibi, analarınızın hayır dualarıdır. Bu çağrı dürüst, temiz, hilesiz ve hesapsız bir çağrıdır.

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