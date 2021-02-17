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ADANA

Boğaziçi eylemlerini provoke etmişti: PKK operasyonunda gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mazlum G'nin, Boğaziçi eylemlerine katılıp provokasyon yaptığı, terör örgütünün sokak eylemlerinde de ön saflarda yer alıp polise taş attığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı.
PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle eylem yapmak isteyenler gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK’nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana İl Emniyet Müdürlüğü, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü nedeniyle izinsiz gösteri hazırlığındaki 12 kişi ile daha önceden izinsiz gösterilere katıldıkları ve sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen 18 kişiyi tespit etti.

PKK eylemlerinde en ön safta

30 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Mazlum G’nin, örgütün sokak eylemlerinde rol aldığı ortaya çıktı.

Polise taş attığı tespit edildi

Mazlum G.’nin merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde 2013 yılında yapılan sokak eylemlerine katıldığı ve örgütü simgeleyen paçavrayla örgüt elebaşının posteri önünde yürüyüş yaptığı belirlendi. Ayrıca Mazlum G’nin bu tarihlerde polise taş atma olaylarına karıştığı öne sürüldü.

Boğaziçi eylemlerine de katıldı

Öte yandan Mazlum G.’nin, ‘Birleşik Gençlik Meclisi’ üyesi olduğu ve Adana’daki Boğaziçi eylemlerine katılarak provokasyon yaptığı da iddia edildi. Mazlum G.’nin, yasak olmasına rağmen 5 Şubat günü kentte düzenlenen eylemlere destek vermek için HDP İl Binası'nda açıklama yaptığı tespit edildi.

  • Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, aralarında Mazlum G'nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartı, 12'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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