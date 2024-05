Bahçeli'den 'asgari ücrete ara zam' sorusuna cevap: Gerekli katkıları sağlarız

"Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız."

"Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız."

Uzun yola giderken yolun kenarında bir levha görüyoruz. Boş bir arazi üzerinde bir tek levha var. Sık görülen bir levha, sınırlı sorumlu yapı kooperatifliği. Fikirleri savunurken sınırlı sorumlu olmak lazım. Her gün her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Silahlı kuvvetlerde uzun yıllar hizmette bulunmuş birçok olayları çok yakinen tanıyan insanların, yaşayan insanların daha doğrusu yaşadıklarını siyasi kalıp içerisinde yoruma kalkması doğru değil. Eğer yüksek bir tecrübe varsa bu tecrübeyi mücadele veren insanlara aktarmalı, daha sağlıklı, daha sonuç alıcı mücadeleye yardımcı olmaları lazım. Televizyonda herkes konuşurken, askerliğini 4 ay yapan da, 20 sene çalışan da, paşa da, albay da konuşuyor. Buradan da bir sonuç çıkmıyor.