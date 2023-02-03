|
Gündem

Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü dün akşam kaldırıma çıktıktan sonra durağa daldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kazadan sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Sefer B'nin polise "Otobüsün frenleri bozuktu" dediği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda ise yolcuların "Kaza yapacaksın dikkat et" diye uyardığı şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu belirtildi.

14:46 . 3/02/2023 Cuma
DHA
Bahçelievler'deki İETT kazasında bir yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bahçelievler'deki İETT kazasında bir yolcu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.20'de Bahçelievler D-100 Karayolu yan yoldaki İETT otobüs durağında meydana geldi. Sefer B.'nin kullandığı 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, durağa gelirken bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, durakta başka İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerledi. Otobüs, durağın ilerisinde bekleyen minibüse çarparak durabildi. Kazada Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche(25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Yaralılardan Hikmet Kaya hayatını kaybetti.

'BENDEN KAYNAKLI DEĞİL' DEDİ

Kazadan sonra Sefer B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sefer B.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı, ifadesini savcılıkta vermek istediğini söylediği öğrenildi. Sefer B.'nin polise kazayla ilgili ilk verdiği bilgide ise 'Otobüsün frenleri bozuktu, benden kaynaklı değildi' dediği öğrenildi. Öte yandan polisin kazayla ilgili yaptığı çalışmalarda yolcuların şoförü 'Kaza yapacaksın dikkat et' diye uyardığı, şoförün araç kullanırken uyuklar vaziyette olduğu öğrenildi. Sefer B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.




#İSTANBUL
#BAHÇELİEVLER
#sefer b.
2 saat önce
default-profile-img
Bahçelievler'deki İETT kazasında şoför ile yolcuların ifadesi tutmadı
Çeşme açıklarında aynı anda 8 hortum oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: 14 Mayıs'ta artık adını Bay Bay Kemal'e çevireceğiz
Avrupa'da ifade özgürlüğü her zaman Müslümanlara karşı
Dolap yaklaşık 25 milyon ürünü yeni sahipleri ile buluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Avrupa'nın 'aferin' demesine muhtaç
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.