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EĞİTİM

Bahçeşehir Koleji takviye ve telafi eğitimine hazır

Bahçeşehir Koleji, 9 saatlik ders planlamasını online eğitimde de uygulayarak 17 Ağustos’ta uzaktan eğitime başlayacak. Genel Müdür Özlem Dağ, “Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazırız. 21 Eylül’de de yüz yüze eğitim için gereken talimatları oluşturduk” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
17 Ağustos'ta online dersler başlıyor.
17 Ağustos'ta online dersler başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle alınan kararları önceki gün açıkladı. Buna göre 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacak. Yüz yüze eğitime ise MEB tarafından açıklanacak planlamayla kademeli olarak 21 Eylül’de dönülecek. MEB tarafından özel okulların 17 Ağustos itibarıyla takviye-telafi eğitimine online olarak devam edebileceği de açıklandı. Bahçeşehir Koleji, yüz yüze eğitimde olduğu gibi 9 ders saati üzerinden yapılan planlamasını, online eğitimde de tüm kademelerde aynı şekilde uygulayarak 17 Ağustos Pazartesi günü uzaktan takviye-telafi eğitimine başlayacak.

YENİ YIL İÇİN A’DAN Z’YE HAZIRIZ

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdiklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, İstanbul ve Ankara’daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını vurguladı.

Özlem Dağ

Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Kolejinde attıkları adımları şu sözlerle özetledi: “Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla kademeli olarak öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Yaz döneminde de Metodbox ve SeeMeet platformları için çalışmalarımız hızla devam etti. Metodbox platformu için yabancı dil ve uygulamalı dersler dahil tüm akademik alanlarda içerik güncellemeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz.”

KAMPÜSLERDE HAZIRLIK VAR

  • MEB açıklamaları doğrultusunda 21 Eylül’de kampüslere kademeli olarak dönüleceğini söyleyen Özlem Dağ, kampüslerde uyulması gereken tüm kuralların ve olası senaryolara göre takip edilecek tüm talimatların oluşturdukları Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu ile birlikte alındığını söyledi. Dağ, “Kampüslerimizde alınan sağlık ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. Yüz yüze eğitim için de tüm hazırlıklarımız da tamam” dedi.

Okullar kademeli açılacak
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Okullar kademeli açılacak
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