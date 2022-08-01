Bakan Akar: İlk tahıl gemisi yarın İstanbul'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Tahıl koridoru anlaşması çerçevesinde ilk geminin yola çıktığını belirten Bakan Akar, "Gemi yarın saat 15.00'te İstanbul Boğazı açıklarında olacak" ifadelerini kullandı.

#CANLI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar soruları yanıtlıyor. https://t.co/1can82TntM — Yeni Şafak (@yenisafak) August 1, 2022

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başlıkları:

(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.

(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

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25 milyon tondan fazla tahıl savaş nedeniyle bekliyordu.

Rusya ve Ukrayna tahıl arzında önemli bir yere sahip.

İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam.

GÜNDEM Tahıl koridoru için ilk rota belli oldu

'MEHMETÇİKİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE'

BM Temsilcisi bize teşekkür mesajı gönderdi. Bizim çalışmamızı BM daima destekledi. BM bunun başkası tarafından yapılamayacağını bildiği için bizi daima destekledi. Merkez tamamen uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. İnsani olan bu faaliyetin aksaksız eksiksiz yürümesini istiyoruz.

Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Mürettabatımız beklemekte uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.

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Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz. Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.

(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

GÜNDEM Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti