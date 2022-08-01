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ANKARA

Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatına ilişkin beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Anlaşma kapsamında mısır yüklü ilk gemi bu sabah 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukraynadan hareket etti
Tahıl yüklü gemi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından çıkacak tahıl yüklü ilk geminin Odesa Limanı'ndan saat 08.30'da hareket etmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin saat 08.30’da Odesa Limanı'ndan hareket etmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gideceği bildirilen açıklamada, "22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadesine yer verildi.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından tahıl sevkiyatına ilişkin ilk gemi bu sabah Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket etti. Mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağını bildirdi.

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