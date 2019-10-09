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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Bakan ​Akar'dan son dakika harekat açıklaması: İntikalle hazırlıklar sürüyor

Bakan Akar'dan harekat açıklaması: İntikaller hazırlıklar sürüyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklara ilişkin konuştu. Akar, "Harekatla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

Bakan Akar, kuvvet komutanları ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

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Hava Harp Okulu’na gelişinde MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, askeri öğrenci tören mangasını selamladı.

Bakan Akar, Hava Harp Okulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Hava Harp Okulu’na geldi.

"Komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip ediyoruz"

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin soruyu cevaplayan Akar, şunları söyledi:

  • "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız."

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından komandoların zorlu eğitiminin anlatıldığı video paylaşıldı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündemde olduğu dönemde 'Engel tanımaz aşarız' başlığıyla yapılan paylaşım kısa süre içinde yoğun beğeni aldı.


İntikaller hazırlıklar sürüyor

İntikaller hazırlıklar sürüyor

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan harekat açıklaması.
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