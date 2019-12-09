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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a Libya büyükelçisini sınır dışı etmesine tepki: Acizlik sonucu etkilemeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı." dedi. Bakan Akar, ayrıca Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesine ilişkin soruya "Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarının satır başları,:

NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır.
  • NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO'ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı.

Güney sınırlarımız NATO'nun da güney sınırları demektir. Dolayısıyla güney sınırlarımızı korurken bu NATO ve Avrupa'nın da güvenliği içindir.

YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Bundan vazgeçmemiz söz konusu değildir. YPG teröristtir, bütün dünya bunu böyle bilecek.

  • (Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyecek.

NATO'dakiİ isteklerimiz, milli menfaatlerimizle ilgili şeyler. Bu aşırı olmayan, makul isteklerimizden geri dönmek söz konusu değil.

(Libya Mutabakatı) Hiçbir komşumuza karşı değil, iki egemen ülke Libya ve Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kollanması için yapılmıştır.

Ne Türkiye'nin kendi hak ve hukukunun ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun çiğnenmesine müsaade edeceğiz. Herhangi bir şekilde oldubittiye göz yummayacağız, izin vermeyeceğiz ve Türkiye'nin içinde olmadığı çözüm yollarının da hiçbir şekilde geçerli olmayacağını herkesin bilmesini istiyoruz.

(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bu konuda sükunet, sabır, akıl ve mantıkla olaylara yaklaşmayı, uluslararası hukuka uygunluğu tavsiye ediyoruz. Bu mutabakatın tamamen uluslararası hukuka uygun olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum.

(Barış Pınarı Harekatı) Hem doğu hem batı cephesindeki tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz.

  • Barış Pınarı Harekatı'nda şu anda, 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın tamamına yakını bizim kontrolümüz altında.

SMO terörist değil, bizimle omuz omuza bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek, topraklarını terörist işgalinden kurtarmak için çalışıyor.

Sahada yenilenler çaresizlik içinde. Yalanla, iftirayla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Mehmetçiğin başarısı altında ezildiler.
  • Bizde kesinlikle kimyasal silah yok, etnik, dini ayrımcılık yok. Tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlere sahip bir orduyuz.

Bize kimyasal silah verseniz eğitimimiz, hazırlığımız, atma vasıtamız yok. Dolayısıyla insanlık suçu bu hususla uzaktan yakından ilgimiz yok.

  • (Tank Paleti Fabrikası) Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Tank üretimi ayrı bir teknoloji, ayrı bir yatırım. Bu firma altıktan sonra 50 milyon dolar katkı sağlayacak fakat bunun dışında belki de bundan daha fazla oradaki fabrikanın her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonunu sağlayacak. Biz bu şekilde baktığımızda, bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz.
(Pençe harekatları) Teröristlerin kış tertiplenmesine geçmemeleri için yapmamız gereken ne varsa onları yaptık.

MİT ile Silahlı Kuvvetler koordineli bir şekilde, nokta hedeflere yönelmek suretiyle çok ciddi sonuçlar alan operasyonlar yapmaktadır.

F-35'in ortağıyız, müşterisi değiliz ve ortak olarak bütün sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmiş durumdayız. Bin kalemde değişik parça Türkiye'de yapılıyor.
  • S400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek.

(ABD ile F-35 görüşmeleri )Bu işin makul ve mantıklı şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimizi de herkesin bilmesi lazım.

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