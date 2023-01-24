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Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesinin maliyeti belli oldu

EYT düzenlemesinin 2023 yılı maliyeti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu yıl 120 ila 150 milyar lira arasında maliyeti olacağını açıkladı. Bakan Bilgin, düzenlemenin bu hafta meclis gündemine gelebileceğini de kaydetti.

12:09 . 24/01/2023 Salı
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

EYT düzenlemesinin 2023 maliyeti en fazla 150 milyar lira olacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta meclis gündemine gelmesinin beklendiğini de açıkladı.


Bilgin,
"Bazıları 300 milyar, bazıları 200 milyar TL diyor. Nasıl hesap yapıyorlar bilmiyorum? Rakamlar bizde hesap bizde. Ben 150 milyar TL diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. EYT’nin 2023 maliyeti 120-150 milyar TL arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz."
dedi.

EYT DÜZENLEMESİ MECLİSE NE ZAMAN SUNULACAK?

Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta meclise gelmesini tahmin ettiğini söylerken, grupta milletvekillerinin görüştüğünü, üzerinde konuşulan kanun teklifinin de komisyonda tartışılacağını kaydetti. Bakan bilgin bu süreçte içerikte bir değişik olmasının beklenmediğini de belirtti.


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#Vedat Bilgin
#EYT
#Maliyet
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Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesinin maliyeti belli oldu
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