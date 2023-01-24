Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesinin maliyeti belli oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
EYT düzenlemesinin 2023 maliyeti en fazla 150 milyar lira olacak. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta meclis gündemine gelmesinin beklendiğini de açıkladı.
Bakan Bilgin düzenlemenin bu hafta meclise gelmesini tahmin ettiğini söylerken, grupta milletvekillerinin görüştüğünü, üzerinde konuşulan kanun teklifinin de komisyonda tartışılacağını kaydetti. Bakan bilgin bu süreçte içerikte bir değişik olmasının beklenmediğini de belirtti.