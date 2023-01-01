Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesi ne göre, 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlar emeklilik hakkı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayarak "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin, "Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır." dedi.

"Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesiminin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin müjdesiyle sizlerin huzurundayım." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, kamuoyunda "emeklilikte yaşa takılanlar", yani EYT olarak bilinen düzenlemenin uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini aldığını bildirdi.

Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atan bir hükûmet olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirmek için çok çalıştık, çok uğraştık." diye konuştu.

Kendilerinden önceki dönemde, Eylül 1999'da yürürlüğe giren düzenlemeyle atılan adımları, dünyanın ve Türkiye'nin hakikatlerine uygun şekilde 2008'de daha ileriye taşıdıklarını dile getiren Erdoğan elbette her reformun, her düzenlemenin beraberinde yeni tartışmaları da getirdiğini söyledi.

Bunlardan birinin de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanların epeydir dile getirdikleri talepler olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış bir kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Nitekim geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üzerine kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç, asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildi. Tam tersine 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, ölçüp biçmeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memur emekli zammı oranı ise yüzde 25’ten yüzde 30’a yükselttik. En düşük emekli maaşının da 5 bin 500 lira olacağını duyuruyoruz. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Emekli memur zammı ne kadar?

Memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış yüzde 30'a çıkarıldı. Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

En düşük emekli maaşı ne kadar?

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL Zamlı maaş: 6 bin 327 TL Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Memur maaşı ne kadar?

Genel müdür 1/4 29.809,00 TL'den 38.751,70 TL, Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 TL'den 20.602,40 TL, Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 TL'den 12.619,10 TL, Öğretmen 1/4 12.276,00 TL'den 15.958,80 TL, Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00'den 35.846,20 TL, Başkomiser 3/1 15.810,00 TL'den 20.553,00 TL, Polis memuru 8/1 13.747,00 TL'den 17.871,10 TL. Uzman doktor 1/4 18.853,00'den 24.508,90 TL, Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00'den 15.376,40 TL, Mühendis 1/4 16.205,00 TL'den 21.066,50 TL, Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 TL'den 13.130,00 TL, Profesör 1/4 25.984,00 TL'den 33.779,20 TL, Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 TL'den 19.904,30 TL, Vaiz 1/4 12.752,00 TL'den 16.577,60 TL maaş alacak.

Emekli maaş sorgulama nasıl yapılır?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Bu noktada çalışılan sigorta sistemi, ödenen primler hesaplanırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş faktörleri dikkate alınıyor.

Emekli maaş hesaplama nereden yapılıyor?

Emekli maaşı hesaplama işlemi, ödenen prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre farklılık gösteriyor. Maaş sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki emekli olunca ne kadar maaş alırım? İşte detaylar...

SGK üzerinden emekli maaş hesaplaması nasıl yapılır?

4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “ uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ ” adresine giderek “ TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi ” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

Bağ-Kur emeklisi maaş hesaplaması nereden yapılır?

4A yani SGK’lı vatandaşların yanında bir de kendi sigortasını kendileri ödeyen Bağkurlular bulunmakta. 4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4C emeklisi maaş sorgulaması nasıl, nereden yapılır?