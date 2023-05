Bakan Bozdağ: Sinan Oğan ilkesel bir tutum ortaya koydu

CHP'ye destek verenler tarafından linçe uğradığını da görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu desteklese Oğan'dan iyisi olmayacaktı. Sayın cumhurbaşkanımızı destekleyince ondan kötüsü yok. Her önüne gelene kendilerini destekliyorlarsa onları göklere çıkaran desteklemiyorsa erin dibine sokan ilkel anlayış görüyoruz.

Depremzede kardeşlerimizin siyasal tercihlerinin iktidardan yana değil de Kılıçdaroğlu'ndan olacağını değerlendirdiler. Sandıktan çıkan sonuçlar Erdoğan'dan yana olduklarını görünce Oğan'a Akşener'e İnce'ye yaptıkları gibi deprem bölgesinde yaşayanlara demedikleri lafı bırakmadılar. Yapmadıkları saygısızlığı bırakmadılar. Kılıçdaroğlu'na oy verince doğru Erdoğan'a oy verince yanlış yapmış olacaklar. Üstenci bakışı daha önce de gördük. Kendilerine oy vermeyenlere göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam diye aşağılayan küçümseyen yaklaşımı gördük. Depremzedelere karşı tutumu görünce şaşırmadım. Bildik CHP dedik. Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan insanımızın buna en büyük cevabı oyları ile vereceklerine inanıyorum. Bu insanlar neden Erdoğan'a oy verdiler buna bakmak lazım. Ona güveniyorlar, bize evimizi verirse Erdoğan verir diyorlar. Bir yandan saygısız tutum var bir yandan Defne'de yapılan hastane var. Vatandaş bu iki zihniyeti görüyor. CHP yöneticileri ve destekçilerinin bir kısmı her seçimden sonra halkı suçluyor. Her sezon maça çıkıyor ve maçı kaybediyorlar. Teknik direktörün oyuncuların hiç mi suçu yok? 16 sezondur bu takım kaybediyor. Biri de çıkıp demez mi bu takımın teknik direktörü 16 sezondur kaybettiriyor demez mi? Her maçı kaybediyor, bizi üzüyorsunuz demeliler.."