Bu değerli zamanlarda müminler, kardeşlik ruhuyla birbirlerine yaklaşır. Kurban, içtenlik ve samimiyetin bir göstergesi olarak kabul edilir ve Allah'a yakınlık kazanmanın bir yoludur. Kurban etlerinin paylaşılması, kullar arasında yakınlaşmaya dönüşür. Kurban bayramı, Zilhicce'nin onuncu günü başlar ve dört gün boyunca devam eder. Bu ayın onuncu günü "nahr/zebh günü", on-on ikinci günleri "eyyâm-ı nahr" veya hacıların Mina'da bulunmaları nedeniyle "eyyâm-ı Minâ", on bir-on üçüncü günleri de "eyyâm-ı teşrîk" olarak adlandırılır.

Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat vakfesi, öğle vakti ile onuncu günün fecr-i sadık arasında gerçekleştirilir. Zilhicce'nin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü ise "arefe" olarak bilinir. Onuncu gün ise Kurban bayramının birinci günüdür. Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr Suresi'nin 2. ayetinde bahsedilen on gecenin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (Şevkânî, Fetḥu'l-ḳadîr, V, 432). İbn Abbas'ın, "Bilinen günlerde Allah'ın ismini anın" şeklinde çevrilen (el-Hac 22/28) ifadesini de Zilhicce'nin ilk on günü veya teşrik günleri olarak yorumladığı bilinmektedir.