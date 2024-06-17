Hicri takvimde yılın son ayı olarak geçen Zilhicce ayı ile ilgili sorgulamalar başladı. Kurban Bayramı da bu ay içerisinde idrak ediliyor. Ayrıca İslam dininde farz olan Hac ibadeti de yine Zilhicce ayında yerine getiriliyor. Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı başlayacak. Peki, 2024 Zilhicce ayı ne zaman, hangi tarihte bitecek?

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri Takvime göre, bu yıl 7 Haziran'dan başlayan Zilhicce ayı, 19 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

ZİLHİCCE NEDİR, NEDEN ÖNEMLİDİR?

"Zilhicce (zülhicce, zülhacce), lunar calendarın son ayı olan bir kelime olarak sözlükte "hac ayı" anlamına gelir. Zilhicce ayı, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hac aylarından biridir. Hicrî takvimdeki Şevval ve Zilka aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günü hac ayları olarak adlandırılır. Zilhicce ayı, hac menasikinin ve Kurban bayramının kutlandığı günleri içerir.

Bu değerli zamanlarda müminler, kardeşlik ruhuyla birbirlerine yaklaşır. Kurban, içtenlik ve samimiyetin bir göstergesi olarak kabul edilir ve Allah'a yakınlık kazanmanın bir yoludur. Kurban etlerinin paylaşılması, kullar arasında yakınlaşmaya dönüşür. Kurban bayramı, Zilhicce'nin onuncu günü başlar ve dört gün boyunca devam eder. Bu ayın onuncu günü "nahr/zebh günü", on-on ikinci günleri "eyyâm-ı nahr" veya hacıların Mina'da bulunmaları nedeniyle "eyyâm-ı Minâ", on bir-on üçüncü günleri de "eyyâm-ı teşrîk" olarak adlandırılır.

Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat vakfesi, öğle vakti ile onuncu günün fecr-i sadık arasında gerçekleştirilir. Zilhicce'nin sekizinci günü "terviye", dokuzuncu günü ise "arefe" olarak bilinir. Onuncu gün ise Kurban bayramının birinci günüdür. Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr Suresi'nin 2. ayetinde bahsedilen on gecenin Zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir (Şevkânî, Fetḥu'l-ḳadîr, V, 432). İbn Abbas'ın, "Bilinen günlerde Allah'ın ismini anın" şeklinde çevrilen (el-Hac 22/28) ifadesini de Zilhicce'nin ilk on günü veya teşrik günleri olarak yorumladığı bilinmektedir.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).







