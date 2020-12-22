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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Endonezya ile birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüman dünyasının artın bir İslamofobi ve ayrımcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek "Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz. Ayrıca iki Müslüman ülke olarak değerlerimize zarar verme girişimlerine karşı beraber durmalıyız." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Bu yılın Türkiye-Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70'inci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek yıl yapılması planlanan Endonezya ziyaretiyle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin hayata geçirileceğini söyledi.

Endonezya'nın bölgesinde Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ekonomi, ticaret ve savunma sanayii alanındaki işbirliğimiz artıyor. Başta Türkiye'nin çok fazla yatırım yaptığı savunma sanayii alanında olmak üzere birçok avantajımız var. Yüksek kalite ve rekabet edebilir fiyatların yanında hiçbir siyasi engel bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

  • İki ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 350 milyon olmasına rağmen ticaret hacminin 1,5 milyar dolar olduğuna değinen Çavuşoğlu, "1,5 milyar dolar gerçek potansiyelimizin çok gerisinde. Bu nedenle 10 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimize ulaşmak konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, mutabık kalınan bir diğer konunun ise iki ülke iş dünyasının birbirine yapacağı yatırımları artırma olduğunu belirterek, "Türk şirketleri, pandemiye rağmen Endonezya'ya yatırım yapma ilgililer. Özellikle inşaat alanında kamu-özel işbirliği modelini de konuştuk. Türkiye'nin kamu-özel işbirliği modeli şu an dünyaya bir örnek ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu modelle birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Ayrıca Türk inşaat sektörü dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Onlar da Endonezya'nın planladığı projeleri hayata geçirmek istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye ile Endonezya'nın küresel konularda benzer görüşlere sahip olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, iki ülkenin yer aldığı uluslararası kuruluşlarda birbiriyle uyum içinde çalıştığını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmede destek veren Marsudi'ye de teşekkür etti.

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Müslüman dünyasının artın bir İslamofobi ve ayrımcılık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Endonezya'yla birlikte çalışarak ümmeti desteklemeli ve bu konularla mücadele etmeliyiz. Ayrıca iki Müslüman ülke olarak değerlerimize zarar verme girişimlerine karşı beraber durmalıyız. Bu konuda Endonezya'yla Türkiye'nin benzer görüşleri olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. İki önemli Müslüman ülke olarak ülkelerimizin ve ümmetin ortak amaçları ile çıkarlarını birlikte korumalıyız" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Marsudi ayrıca diplomatik alanda işbirliği, diplomat değişimi ve eğitimi alanlarında bir mutabakat zaptı da imzaladı.

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