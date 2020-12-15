Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a tepki: Hayrola darbe mi yapacaksınız?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız" sözlerine cevap verdi. Çavuşoğlu, "Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bütçe konuşmalarında kürsüye çıkan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
Darbe beklentiniz mi var?"
Açıklamaları sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.