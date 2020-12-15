Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a tepki: Hayrola darbe mi yapacaksınız?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bütçe konuşmalarında kürsüye çıkan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Darbe beklentiniz mi var?"

Açıklamaları sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.



OYNAT 00:22 İyi Parti’li Erozan’un tartışma çıkaran 2021 iması: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, bütçe görüşmeleri sırasında çıktığı kürsüde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız.' ifadelerini kullandı. Erozan'ın bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' sözleriyle tepki vermişti.

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OYNAT 00:36 Bakan Çavuşoğlu: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız' sözlerine cevap verdi. Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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