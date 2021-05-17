Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak

İşgalci İsrail kuvvetleri Kudüs ve Gazze'de Filistinli masum sivillere yönelik şiddetini artırarak sürdürüyor.
İşgalcilerin saldırılarında bugüne kadar 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirmiş, 1307 kişi yaralanmıştı.
BM'den Filistin için toplantı kararı
BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.
Bakan Çavuşoğlu da katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak.