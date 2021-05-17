Gündem Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kuruluna katılacak
ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak.

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Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kuruluna katılacak
Mevlüt Çavuşoğlu

İşgalci İsrail kuvvetleri Kudüs ve Gazze'de Filistinli masum sivillere yönelik şiddetini artırarak sürdürüyor.

İşgalcilerin saldırılarında bugüne kadar 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirmiş, 1307 kişi yaralanmıştı.

BM'den Filistin için toplantı kararı

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

Bakan Çavuşoğlu da katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, perşembe günü Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak.

BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak
DÜNYA
BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

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