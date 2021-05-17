Dünya BM Genel Kurulu İsrailin Filistine yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak
ORTADOĞU

BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacak.

Haber Merkezi AA
BM Genel Kurulu İsrailin Filistine yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak
Arşiv

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nijer ve Cezayir'in toplantı talebinin ardından BM Genel Kurulunu perşembe günü toplayacağını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanlığını yürüten Nijer ve Arap Grubu başkanlığını yürüten Cezayir, Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a mektup göndererek toplantı talebinde bulundu.

BM Genel Kurulu, perşembe günü yerel saatle 10.00'da İsrail ve Filistin arasında yükselen tansiyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşecek.

Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu Filistin gündemiyle toplanacak BM Genel Kurulu'na katılacak

Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek: ABD İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi
DÜNYA
Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek: ABD İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı
DÜNYA
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı

İngiltere'de İsrail'e yaptırım talebi: Bir günde 315 binden fazla imza topladı
DÜNYA
İngiltere'de İsrail'e yaptırım talebi: Bir günde 315 binden fazla imza topladı
Abone Ol Google News
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

​Çelik'ten İsrail'in katliamları karşısında üç maymunu oynayan BM'ye tepki

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.