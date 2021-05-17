BM Genel Kurulu İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

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Anderson Talisca Çin'den Suudi Arabistan'a gitti: Yıllık 6 milyon Euro kazanacak

Beşiktaş'ta 2 yıl kiralık olarak forma giydikten sonra Çin'e giden Anderson Talisca'nın yeni durağı Suudi Arabistan oldu. Brezilyalı futbolcu, eski Galatasaraylı futbolcular Maicon ve Amrabat'ın formasını giydiği Al Nassr ile anlaşmaya vardı.