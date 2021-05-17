Dünya İşgalci İsrailin Gazze Şeridine saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 200e çıktı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında İslami Cihad komutanının da bulunduğu en az 3 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrailin Gazze Şeridine saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 200e çıktı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısında sivilleri taşıyan bir aracı hedef alması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen hava saldırılarında da ilk belirlemelere göre 1 Filistinli yaşamını yitirdi.


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İsrail, Kudüs Seriyyelerinden bir komutanın öldüğünü açıkladı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri komutanlarından Husam Ebu Hirbid'in düzenledikleri saldırıda öldüğü belirtildi.

İslami Cihad Hareketinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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İsrail Gazze sahilindeki bir kafeyi vurdu

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Amudi bölgesinde 3 katlı bir bina ile Beyt Lahiya kentindeki bir eve hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçaklarının Gazze sahilindeki "Maldivler" isimli kafeye de hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Kafede büyük hasar oluştuğu, çevredeki kafelerin de saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

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