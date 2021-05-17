Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek: ABD İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Gazze'den İsrail saldırılarına onlarca çocuğun öldüğü haberleri gelirken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi.
DEMOKRAT KANATTAN TEPKİ
Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların satışını onaylaması, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde ağırlığı olan ilerlemeci kanadında büyük tepki çektiğini yazdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price da geçtiğimiz günlerde çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınmıştı.