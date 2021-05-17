Dünya Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi
AMERİKA

Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek: ABD İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi

Gazze'den masum sivillerin katliam haberleri gelirken ABD'den skandal bir karar duyuruldu. Gazze'de katliamlar devam ederken İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına ABD'den onay çıktı

Haber Merkezi Diğer
Bidendan Netanyahunun katliamlarına destek: ABD İsraile 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi
​Biden'dan Netanyahu'nun katliamlarına destek geldi.

Gazze'den İsrail saldırılarına onlarca çocuğun öldüğü haberleri gelirken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verdi.

DEMOKRAT KANATTAN TEPKİ

Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silahların satışını onaylaması, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde ağırlığı olan ilerlemeci kanadında büyük tepki çektiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price da geçtiğimiz günlerde çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınmıştı.

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