Gündem Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile koronavirüs salgını ve depremi görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile koronavirüs salgını ve depremi görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile koronavirüs salgını ve depremi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve deprem konularını telefonda görüştü.

Haber Merkezi AA
Muhammed Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
Muhammed Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

İkili, görüşmede Kovid-19 konusunu da ele aldı.

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İran'da koronavirüs salgını büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Öte yandan, Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca da Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve dayanışma mesajını iletti.

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İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'den 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.

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