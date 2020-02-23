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POLİTİKA VAN

İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Türkiye sınırına yakın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da birçok ev yıkıldı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

Haber Merkezi AA DHA
Van'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Van'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırındaki depremle ilgili olarak "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var, 9'unun durumu kritik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.

İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi
DÜNYA
İran'da üst üste depremler meydana geliyor: Türkiye'de de hissedildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesine geçeceğini dile getirdi.

Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Soylu, ilgili personellerin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.

  • Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, "Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.

İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
OYNAT 00:00
İran'da Deprem: Van'ın sınır köyleri de etkilendi
İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van ve çevre illerde de hissedildi. Başkale ilçesi Gelenler Köyü'nde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan evlerin yıkıldığı görüldü.

9 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-İran sınırında yaşanan depreme ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Depremin Van'ın Başkale ilçesini de etkilediğini belirten Koca, paylaşımında, "9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 yaralımız var. 25 ambulans, 1 helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi anında olay yerine intikal etti. Durumu kritik 9 kişi ve diğer yaralılarımız için her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Koca, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

AA
İran'ın Türkiye sınırına yakın Khoy kentinde meydan gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da birçok ev yıkıldı.

Enkaz altında kalan kimse yok

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır" diye konuştu.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez üssü İran olan ve Başkale'nin Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvendik mahallelerinde hasara neden olan depremde Van'da 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İHA
Bölgede arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Depremin Van'da da büyük ölçüde hissedildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

  • "Biraz önce Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, AFAD ve jandarma ekipleriyle havadan bölgeyi inceledik. En çok kaybımızın olduğu Özpınar köyümüze helikopterle indik. An itibarıyla bu köylerimizde enkaz altında kimse bulunmamaktadır. Dört köyümüzde yıkımlar gerçekleşmiş. Özpınar köyümüzde 4'ü çocuk 3 yetişkin, Güvendik köyümüzde 1 kişi yaşamını yitirdi. Toplamda 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen ilk bilgilere göre 37 yaralımız mevcut."

Bölgedeki vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını, bu nedenle ahır ve ağılların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu aktaran Bilmez, "Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaralılar hastaneye ulaştırıldı. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Köylülerimiz el birliğiyle birbirine destek olarak bu yaraları sarmaya çalışıyor" diye konuştu.

DHA
İran'ın Türkiye sınırına yakın Khoy kentinde meydan gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da birçok ev yıkıldı.

İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 50
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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
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Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi.
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Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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İran'daki deprem Türkiye'de de hissedildi: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 7 kişi hayatını kaybetti.

Erdoğan, Soylu'dan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

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