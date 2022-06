Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'ya bir de Diyarbakır annelerinin yanında hatırlattı: PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Çavuşoğlu, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, karanfil verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini, 1015'inci gününde de sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla Çavuşoğlu'nu karşıladı.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Diyarbakır'a geldiğini söyledi.

Gelir gelmez de ilk olarak onurlu duruşlarıyla teröre ve teröristlere meydan okuyan, "Evladımızı geri istiyoruz" çığlığıyla bütün dünyada yankı yaratan aileleri, anneleri, babaları ziyaret etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, Hacire annenin feryadı ile başlayan bu mücadelenin 1015'inci gününde olduğunu belirtti.

REKLAM

Buraya gelerek annelere, babalara destek olmak istediğini, burada başlayan mücadelenin farklı illerde de de yankı yarattığına işaret eden Çavuşoğlu, Şırnak, İzmir Hakkari, Van, Muş gibi farklı şehirlerde de ailelerin mücadele başlattığını aktardı.

"Berlin'de bir annemiz şu anda rahatsız, kendisine geçmiş olsun diyoruz, Maide annemiz tedavi görüyor. Maide annemizin de mücadelesini buradan selamlıyoruz." diyen Çavuşoğlu, ailelerin kararlılıkla eylemi sürdürdüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, "PKK'nın nasıl bir terör örgütü olduğunu, Kürtlere ne kadar zarar verdiğini buradaki aileler, annelerimiz, babalarımız feryatlarıyla anlatıyor, duymak isteyenlere." ifadesini kullandı.

"PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok, ikisi aynı terör örgütü"

Çavuşoğlu, bu ziyarette PKK’lıların buradan kaçırdıkları evlatları sadece Kandil'e değil Suriye'ye de götürdüklerini bizzat ailelerden işittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

REKLAM

"Hani diyorlar ya; 'Suriye’dekilerin ismi YPG, PKK'lılardan farklı.' Dolayısıyla, 'Biz onları terörist olarak görmüyoruz.' demeye çalışıyorlar. Şu anda NATO'ya girmek isteyen iki ülke de aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Ama biz onlara şunu anlatıyorduk; PKK ile YPG arasında hiçbir fark yok, ikisi aynı terör örgütüdür. Terör örgütlerinin arasında sanki ayrım var da biri terör örgütü diğeri hak arayışı gibi göstermeye çalışıyorlar. Eğer Kürtlerin haklarının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hangi hakkı istediklerini duymak istiyorsanız gelin burada Diyarbakır annelerini, babalarını ziyaret edin. Bize inanmıyorsanız, doğrudan onlardan dinleyin. Biz bunu birçok muhatabımıza anlattık, anlatmaya da çalışıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde anlatacağız. Buradan duyduklarımızı da anlatacağız. Tabi duymak isteyenlere, anlamak isteyenlere."

Eylemde yükselen "teröre geçit yok" seslerinin teröristin ve terör destekçilerinin kulaklarında çınladığını ifade eden Çavuşoğlu, bu annelerin çığlığı sayesinde HDP'nin kepenkleri indirdiğini, o çığlıkları duymak istemediğini kaydetti.

"Bu mücadeleyi devlet ve milletle birlikte sürdüreceğiz"

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Terörün şehirdeki uzantılarına da sesleniyoruz; çocuklarımızı, evlatlarımızı kandırarak bu terör örgütlerine göndermeyin. Bu anneler burada pes etmeyecek. 35 evladımız geri geldi, bu mücadele sayesinde. Ama bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerinin kararlılığını da bugün gördük. Bu mücadeleyi devlet ve milletle birlikte sürdüreceğiz. Sonuna kadar sürdüreceğiz. Kürt kardeşlerimizin her türlü hakkını vermek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz ile tüm kurumlarımız 20 yıldır iktidara geldiğimiz günden bu yana her türlü çalışmayı sürdürüyorlar. İşte Doğu'da, Güneydoğu'da Kürt kardeşlerimizin çoğunlukla yaşadığı her bölgede vatandaşlarımız birinci sınıf insan gibi yaşasın diye her türlü hizmeti hiç ayrım yapmadan getiriyoruz. Ama bu hizmetleri hedef alan PKK'dır ve burada Kürt kardeşlerimize en çok zararı veren düşmanlık yapan da PKK'dır. Dolayısıyla bu terör örgütüne karşı mücadeleyi beraber sürdüreceğiz. Kürt kardeşlerimize ve onların haklarına da her zaman sahip çıkacağız. İnşallah geri kalan kardeşlerimizi geri getirmek için de yine elimizden gelen çabayı birlikte göstereceğiz."

REKLAM

Evlatları için nöbet tutan tüm ailelere şükranlarını, saygılarını sunduğunu belirten Çavuşoğlu, anne ve babaların ellerinden öptüğünü söyledi.

Maide anneye de selam gönderdiğini ifade eden Çavuşoğlu, onun da ellerinden öptüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "Alman yetkililere çok rica ettim. 'Burada PKK'lılar bir taraftan terör örgütüne para topluyor bir taraftan da buradan bile çocukları kandırıp dağa gönderiyorlar, bu aileleri dinleyin.' dedik. Ama doğruları galiba onlar da duymak istemediler, dinlemek istemediler. Ama duysa da duymasa da duymak istemeseler de bunları söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Ali İhsan Su, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Bingöl Milletvekili Fevzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın da yer aldı.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatları dağa kaçıranlardan hesap soruyoruz

GÜNDEM Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor