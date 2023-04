Bakan Çavuşoğlu: Kudüs'ü savunmaya devam edeceğiz

İftar öncesi bir konuşma yapan Çavuşoğlu, "Özellikle bu akşam genç kardeşlerimizin aramızda olmasından ayrıca büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlerimizin özellikle dış politikamıza verdiği destek her zaman bize güç veriyor. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sizlere selamlarını ve sevgilerini getirdim." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskına da işaret ederek "İşte ramazan ayında İsrailliler Mescid-i Aksa’ya girdiler, Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal eden adımlar attılar ve biz bunun karşısında tabii ki sessiz kalmadık. Filistin’i aradık, kendileriyle (İsrail) de görüştük ve bugün saldırılara kalıcı bir şekilde son vermelerini istedik. İslam İşbirliği Teşkilatını topladık ve önemli kararlar aldırdık. Sonuç itibarıyla Filistin davamızı, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü her zaman olduğu gibi savunmaya devam edeceğiz. Hassasiyetimiz hiçbir zaman değişmeyecek." dedi.

Dünyanın her yerinde sorun ve çatışmalar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki açılımlarıyla dünyanın her yerinde bayrak dalgalandıran, gücünü gösteren ve dünyanın her yeriyle ilişkilerini geliştiren bir ülke olduğunu ifade etti.