Gündem Bakan Çavuşoğlu Moldova ile aşı sertifikası karşılıklı tanınacak
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Moldova ile aşı sertifikası karşılıklı tanınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Çavuşoğlu: Moldova ile aşı sertifikası karşılıklı tanınacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da gerekli adımlar atma konusunda mutabık kaldık" dedi.

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