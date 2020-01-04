Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olayları görüştü Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olayları görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi 04 Ocak 2020, 13:35 Son Güncelleme: 04 Ocak 2020, 13:48 DHA