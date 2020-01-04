Gündem Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irakta yaşanan olayları görüştü
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olayları görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olayları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Çavuşoğlu - Lavrov
Çavuşoğlu - Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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