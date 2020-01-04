Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olayları görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede; Suriye, Libya ve Irak’ta yaşanan olaylar ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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