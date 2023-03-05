Bakan Çavuşoğlu Venezuelalı ve Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil etmek üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
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