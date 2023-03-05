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Bakan Çavuşoğlu Venezuelalı ve Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’na (EAGÜ-V) katılmak üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi.

14:46 . 5/03/2023 Pazar
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı’nda (EAGÜ-V) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil etmek üzere geldiği Katar’ın başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda Venezuela ve Sudan Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ele aldık. Deprem sonrası destekleri için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok
Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı
22 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu Venezuelalı ve Sudanlı mevkidaşlarıyla görüştü
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