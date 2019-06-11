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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'dan İzlandalı mevkidaşına: Kabul edilemez

Çavuşoğlu'dan İzlandalı mevkidaşına: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, mevkidaşına Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson'a A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü.

  • Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım'ın İzlanda'ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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