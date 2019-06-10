İzlanda'da A Milli Takımımıza havaalanında skandal uygulama

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

MİLLİ OYUNCULARDAN TEPKİ

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı.

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.

Burak Yılmaz'dan tepki.

SKANDAL! TUVALET FIRÇASI UZATILDI

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı.

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı.

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN MİLLETİMİZİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, az önce yaptığı açıklamada "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.

İZLANDA ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İzlanda'da yaşanan skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir" dedi.

MİLLİLER OTELDE

Ay-yıldızlı ekip, havalimanındaki uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp yaptığı otele yerleşti.

A Milli Takım, maçın yapılacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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9 TÜRK KARŞILADI

2’si İngiltere 3’ü İsveç’ten gelen toplam 9 Türk, A Milli Takımız'ı Reykjavik Havalimanı'nda karşıladı.

İzlanda’da yaşayan Sportif menajerlik yapan Ümit Çamaş, Soner Darıcı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i tebrik ederek çiçek verdi.