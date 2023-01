Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Denge bozulmaya başladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bir araya geldi Gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Balkanlar’daki rolüne ilişkin, “Türkiye’nin Balkanlar ile kurduğu bağ çok güçlü, tarihi bağlarımız var. Bugün her ne kadar bazı Batı ülkeleri Türkiye’yi Balkanlarda rakip olarak görmeye çalışsa da aslında biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz, Batı Balkanların da Bosna Hersek’in her kesimin desteğine ihtiyacı var. Bizim için Balkanların istikrarı son derece önemlidir. Biz bunu sadece bir temenni olarak söylemiyoruz. Balkanların barış, huzur ve ekonomik kalkınması için somut adımlar atıyoruz. Her alanda desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.