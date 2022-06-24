Gündem Bakan Derya Yanık Deutsche Welle Türkçenin tepki toplayan haberi için harekete geçildiğini duyurdu
POLİTİKA

Bakan Derya Yanık Deutsche Welle Türkçe'nin tepki toplayan haberi için harekete geçildiğini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki toplayan haberine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yanık açıklamasında "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi. Bakan Yanık, yetkili kurumlara gerekli başvuruların yapıldığını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Derya Yanık Deutsche Welle Türkçenin tepki toplayan haberi için harekete geçildiğini duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu habere tepki gösteren Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİ KURUMLARA GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK"

Yanık, açıklamasına şöyle devam etti: "Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.