Bakan Derya Yanık Deutsche Welle Türkçe'nin tepki toplayan haberi için harekete geçildiğini duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin tepki çeken haberine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Söz konusu habere tepki gösteren Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİ KURUMLARA GEREKLİ BAŞVURULARI YAPTIK"

Yanık, açıklamasına şöyle devam etti: "Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."