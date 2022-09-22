Bakan Dönmez: Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil

Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.