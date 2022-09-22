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POLİTİKA

Bakan Dönmez: Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil

Bakan Dönmez, ''Elektrik üretimimizin yüzde 60'ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz. Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil'' dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Dönmez: Enerjinin üretimi ile ilgili bir sıkıntımız söz konusu değil
Enerji Bakanı Fatih Dönmez.

Bakan Dönmez, kojenerasyon sistemlerinin doğal gazda kullanımıyla yıllık 1 milyar dolar tasarruf sağlanabileceğini ve bunun için 3,5 milyar dolar yatırım öngörüldüğünü belirtti.

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