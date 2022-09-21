Enerji Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğal gazı için tarih verdi: Kasımda bitecek martta evlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi. Dönmez, çalışmaların tamamlanması için yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısım kaldığını söyledi. Filyos Limanı'na gelen ve gazın karaya çıkarılacağı bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Dönmez, “BOTAŞ'ın ölçüm istasyonu yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70'i tamamlandı, karadaki bu çalışmalar da kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi insanımıza, vatandaşımıza Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

ANA BORU HATTININ 140 KİLOMETRESİ TAMAM

Filyos Limanı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı noktada ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldiklerini söyledi. Sakarya gaz sahasından Filyos'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hattını gerçekleştiren Castorone gemisine de gittiklerini dile getiren Fatih Dönmez, "16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu, planlandığı şekliyle devam ediyor" şeklinde konuştu. Data ve sinyal hattını çekecek gemilerin de yolda olduğunu dile getiren Dönmez, "Denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin işçimiz, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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ORUÇ REİS GEMİSİ’NDE MODERNİZASYON SÜRÜYOR

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi'ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos'a çektiklerini hatırlatan Fatih Dönmez, “Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en hızlı deniz saha geliştirme projesi

Karadeniz’de yapılacak çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Sadece buradaki çalışmalar değil, dünyanın dört bir tarafından bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var” dedi. Bakan Dönmez, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak” dedi.

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