Bakan Ersoy: İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok

"Medeniyetimizin payitahtı İstanbul'dayız. İmparatorlukların şehri kültürüyle, tarihiyle dünyada eşi olmayan bir metropol. 2023 yılında İstanbul'da yaklaşık 17,4 milyon yabancı turist ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Küresel turizm hareketinde dünyanın ilk tercihi İstanbul oldu. Turist profili bu ne olursa olsun. İnsanlar İstanbul'da aradıklarını bulabiliyor. İstanbul binlerce yıllık bir dünya markası. 'İstanbul için daha fazla ne yapabiliriz' sorusunun cevabını masaya yatırdık ve çalışmalarımızı başlattık. Bugün turizm geliştirme ajansı ile dünyanın en etkili ve yoğun tanıtımını yapan ülke konumuna geldik. Doğru işler yaparsak, doğru adımlar atarsak pandemi gibi bahanelere bile sığınmadan sonuç alabiliyoruz. Kurduğunuz Turizm Geliştirme Ajansı yapılamaz denilen şeyleri yapmaya başladı. Dünyanın fazla tanıtım yapan ülkesi olduk. Seçkilerde yerimizi aldık. İstanbul yıllar sonra dünyanın birinci, birçok yerde ikinci, üçüncü destinasyon olarak seçilmeye başladı. Demek ki işinizi doğru yaparsanız, doğru adım atarsanız, kaynaklarınızı doğru harcarsınız istediğiniz hedeflere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Turizm anlamında öncü projeleri hayata geçirmek, rakiplerinizle aranıza fark koymak, liderlik yolunda ciddi bir avantaj sağlamak demektir"