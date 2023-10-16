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Bakan Fidan'dan Portekizli mevkidaşı Cravinho ile Filistin diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Semih Bozkuş
23:46 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Fidan'ın, Arap Birliği Ankara Temsilciliği Misyon Şefi Büyükelçi Abdulhameed Hamza'yı makamında kabul ettiği belirtilmişti.



#Filistin
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#israil
#Portekiz Dışişleri Bakanı
#Joao Gomes Cravinho
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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