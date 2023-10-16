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Bakan Fidan ile Lavrov'dan Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

13:11 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Arşiv)

İki bakanın yaptığı görüşmede Gazze'ye yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi.




#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Rusya
#Gazze
2 saat önce
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