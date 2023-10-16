Bakan Fidan ile Lavrov'dan Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.