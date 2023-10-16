Bakan Fidan ile Lavrov'dan Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (Arşiv)
İki bakanın yaptığı görüşmede Gazze'ye yönelik saldırıların ele alındığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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2 saat önce
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