Bakan Fidan'dan Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi açıklaması: Türkiye BAE Katar ve Irak yoğun görüşmeler içerisinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İngiliz mevkidaşı James Cleverly'yi ağırladı.

İki Bakan, yaptıkları baş başa görüşmelerin ardından kameraların önüne geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, yaptığı basın açıklamasında sel felaketinin yaşandığı Libya'da Türk ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmalarına değindi. Ekiplerin altı kişiyi kurtardığını belirten Fidan, "Bu afet ülkenin doğusunda yaşandı ancak hem doğudaki ve batıdaki Libyalı kardeşlerimiz ülkemizden ortak yardım çağrısında bulundular." dedi.

Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Bakan Fidan, Türkiye, BAE, Katar ve Irak'ın bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde olduğunu belirterek, nihai resmi çalışmaların birkaç ay içerisinde bitirileceğini söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bölgeye giden kurtarma ekiplerimiz altı kişiyi kurtardı. Bu afet ülkenin doğusunda yaşandı ancak hem doğudaki ve batıdaki Libyalı kardeşlerimiz ülkemizden ortak yardım çağrısında bulundular. Libya'da birlik ve beraberliğin temin edilemeyeceği ve Türkiye karşıtı tepkiler bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialara da en iyi cevabı kendileri vermiş oldular. Kardeş Libya halkını bu nedenle bir bütün olarak kucaklamaktayız.

Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesi

Türkiye, BAE, Katar ve Irak bu konuda yoğun görüşmeler içerisinde. Cumhurbaşkanımız özellikle BAE Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konudaki nihai resmi çalışmaların en azından evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar.





İsveç'in NATO üyeliği

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise konuşmasında İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin sorulan soruya cevap verdi.

Cleverly yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'in son derece kapasitesi yüksek bir savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya önemli bir katkı getirebileceklerini düşünüyoruz. Türkiye'nin bu konudaki endişelerini detaylıca bir biçimde konuşabilme fırsatımız oldu. Sayın Bakan Türkiye'nin bu konudaki konumunu açıklayacaktır ancak biz burada önemli olan hususun mümkün olduğunca en kısa sürede ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının desteklenmesi ve bu çerçevede bunun hem NATO'nun genel anlamda savunmasına hem de Türkiye'nin savunmasına ve hepimizin savunmasına katkıda bulunmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerinde kolaylaştırıcılık yapmaya çalışıyoruz."



