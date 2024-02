Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Artık ithal teknolojilerle yetinmeyen dünyaya teknolojiler ihraç eden, teknolojinin üretim merkezi olan Türkiye'nin var olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Özellikle belirtmeliyim ki ihraç edilen her teknolojik ürünümüzde, yapılan her çalışmada kadınların ve kızlarımızın izi var. Her alanda onların büyük başarılarına şahidiz. Bunun en son örneğini bildiğiniz gibi, Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız ilk günlerde yaşadık. Bizlere gurur yaşatan astronot Alper Gezeravcı ile ilk insanlı uzay misyonumuzu gerçekleştirdik. Tüm Türkiye, tarif edilmez bir mutluluk yaşadı. Bu başarılı hamlede, uzayda gerçekleştirilen 13 önemli deneyden dördünün sorumlusunun bilim kadınlarımız olması ise bizleri ayrıca gururlandırdı. Buradan başarılı çalışmalara imza atan ve bilime emek veren Prof. Dr. Emel Emregül, Prof. Dr. Didem Özçimen, Tuğçe Celayir ve Birsen Geçer'e, ülkemizin Antarktika'daki bilim çalışmalarına şu an koordinatörlük eden Prof. Dr. Burcu Özsoy'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.