Bakan Göktaş'tan Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuğu olan bir aileyi de ziyaret etti.

Bakanlık olarak sundukları hizmetlerle down sendromlu bireylerin sosyal hayata tam ve eşit bir şekilde katılımları için destek olduklarını ifade eden Göktaş, "Down sendromlu bireylere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bizler için her zaman onların yeri ayrı ve kıymetli. Her zaman onların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.