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Bakan Göktaş'tan engelli memur açıklaması: Kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "19 Şubat pazartesi günü 2 bin 392 engelli daha kamu kurumlarına yerleştirilecek. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısı son 21 yılda 12 kat artmış olacak" ifadelerini kullandı.

14:05 - 17/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:48 - 17/02/2024 Cumartesi
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş.

Kamuya 2 bin 392 yeni engelli ataması yapılacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.


Bakan Göktaş, 19 Şubat Pazartesi günü 2 bin 392 engelli ataması yapılacağını söyledi. Bu atamalarla birlikte, kamudaki engelli memur sayısı 68 bin 396’ya çıkacak.


2 bin 392 engelli ataması yapılacak


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 LGS'de 500 tam puan alan liseli gençlerle buluştu. Burada konuşan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:


"Bir müjde vermek isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"


Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Bakan Göktaş, Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü' etkinliğine katıldı. Teknolojinin gelişmesiyle dünyanın hızla değiştiğini, endüstri ve sosyal yaşamın da bu değişime ayak uydurduğunu belirten Bakan Göktaş, Dünya Ekonomik Forumu Raporu'na göre, 2025 yılına kadar pek çok iş kolunun işlevini yitireceğini, teknoloji temelli yeni iş kollarının ortaya çıkacağını ifade ederek "İnanıyorum ki Türk kadınları, kız çocuklarımız, başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam edecek. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da çalışmalarımızın odağında kız çocuklarının ve kadınların, başta eğitim olmak üzere her türlü haklarının teslimi, toplumda etkin ve güçlü olmaları yer alıyor" dedi.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Engelli Memur
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